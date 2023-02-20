Дубль Пастрняка принес «Бостону» победу над «Оттавой»

«Бостон» победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

Дубль в составе «Мишек» оформил нападающий Давид Пастрняк. Он сал вторым игроком в нынешнем сезоне, который преодолел отметку в 40 голов.

Пастрняк (41 гол) занимает второе место в списке снайперов, уступая только Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (42 гола).

«Бостон» выиграл четвертый матч подряд и уверенно занимает первое место на Востоке (91 очко).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Оттава» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Дебраск — 18 (Маршан, Макэвой), 15:09 — 1:0. Жиру — 23 (Гэмбрелл), 19:30 — 1:1. Пастрняк — 40 (Макэвой, Крейчи), 37:06 — 2:1. Пастрняк — 41 (Макэвой), 52:10 — 3:1.

Вратари: Ульмарк — Мандолезе (57:12).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 32 (10+14+8) — 31 (13+10+8).

Наши: — - Зайцев (15.47/0/-2), Зуб (20.10/1/-1).

20 февраля. Бостон. TD Garden.