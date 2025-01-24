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Сегодня, 05:51

«Бостон» одержал победу над «Оттавой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. «Сенаторз» потерпели второе поражение подряд.

Заброшенными шайбами отметились Морган Гики и Давид Пастрняк.

«Бостон» набрал 54 очка в 50 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 10-й строчке — 52 очка в 48 играх.

НХЛ

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«Бостон» — «Оттава» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Гики — 13 (Пастрняк, Карло), 22:06 — 1:0. Пастрняк — 23 (п.в.), 59:55 — 2:0.

Вратари: Корписало — Форсберг (57:43 — 59:55).

Штраф: 18 — 14.

Броски: 26 (7+12+7) — 29 (11+8+10).

Наши: Задоров (19.27/1/+1) — Зуб (22.14/0/-1).

24 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Оттава Сенаторз
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