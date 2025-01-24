«Бостон» одержал победу над «Оттавой»

Сегодня, 05:51
«Бостон» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. «Сенаторз» потерпели второе поражение подряд.
Заброшенными шайбами отметились Морган Гики и Давид Пастрняк.
«Бостон» набрал 54 очка в 50 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 10-й строчке — 52 очка в 48 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Оттава» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Гики — 13 (Пастрняк, Карло), 22:06 — 1:0. Пастрняк — 23 (п.в.), 59:55 — 2:0.
Вратари: Корписало — Форсберг (57:43 — 59:55).
Штраф: 18 — 14.
Броски: 26 (7+12+7) — 29 (11+8+10).
Наши: Задоров (19.27/1/+1) — Зуб (22.14/0/-1).
24 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.