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Сегодня, 05:13

Гол с передачи Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Бостоном»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Питтсбург» выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Пингвинз» одержали вторую победу подряд.

Нападающий «Брюинз» Чарли Койл на 2-й минуте открыл счет. «Питтсбургу» удалось отыграться только в конце второго периода — отличился Рикард Раккель. Победную шайбу забросил Филлип Томазино с передачи россиянина Евгения Малкина на 8-й минуте третьего периода.

В этом сезоне 38-летний россиянин набрал 22 (5+17) очков в 25 матчах.

«Питтсбург» набрал 22 очка в 25 матчах и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на 9-й строчке — 25 очков в 25 играх.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Питтсбург Пингвинз
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