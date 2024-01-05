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НХЛ

Сегодня, 05:48

«Питтсбург» выиграл у «Бостона». Малкин не набрал очков

Евгений Козинов
Корреспондент
5 января. «Бостон» — «Питтсбург» — 5:6.
Фото USA Today Sports
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«Питтсбург» обыграл «Бостон» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5. «Пингвинз» прервали четырехматчевую победную серию «Брюинз».

Российский нападающий Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

«Бостон» с 52 очками идет на второй строчке в Восточной конференции. «Питтсбург» располагается на 12-й строчке — 42 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Питтсбург» — 5:6 (2:4, 2:1, 1:1)

Голы: Маршан — 14 (Пастрняк, Макэвой), 0:41 — 1:0. О`Коннор — 5 (Летанг, Эллер), 5:04 — 1:1. Грэйвс — 2 (Кросби, Ракелль), 6:17 — 1:2. Пастрняк — 23 (Линдхольм, Гики), 6:39 — 2:2. Гюнцель — 18 (Кросби, Летанг), 7:21 — 2:3. Эллер — 7 (О`Коннор, Карлссон), 15:58 — 2:4. Картер — 5 (Летанг, Раст), 26:38 — 2:5. Гики — 7 (Пастрняк, Макэвой), 29:51 — 3:5. Дебраск — 7 (Карло, Гики), 39:24 — 4:5. Маршан — 15 (мен., Койл), 43:08 — 5:5. Кросби — 22 (бол., Карлссон), 51:19 — 5:6.

Вратари: Суэймен (57:19) — Неделькович.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (11+8+10) — 35 (16+11+8).

Наши: Меркулов (6.23/0/0) — Малкин (16.38/1/-2).

5 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Питтсбург Пингвинз
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