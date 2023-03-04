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НХЛ

4 марта, 23:46

«Бостон» выиграл у «Рейнджерс», Орлов и Тарасенко сделали по результативной передаче

Иван Торопцев
Корреспондент
Дмитрий Орлов.
Фото USA Today Sports
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«Бостон» обыграл «Рейнджерс» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев забросили Патрис Бержерон, Чарли Койл, Томаш Носек и Давид Пастрняк, российский защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов отличился результативной передачей. Обе шайбы «Рейнджерс» на счету Алексиса Лафренье, российский форвард ньюйоркцев Владимир Тарасенко сделал голевой пас.

«Бостон» лидирует в таблице Восточной конференции, у команды 103 очка в 62 матчах. «Рейнджерс» идут на шестой строчке с 79 очками в 63 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Рейнджерс» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Койл — 12 (Бертуцци, Фредерик), 18:07 — 1:0. Носек — 5 (мен., Койл), 20:30 — 2:0. Лафренье — 12 (бол., Труба, Тарасенко), 27:03 — 2:1. Бержерон — 23 (Маршан, Орлов), 52:56 — 3:1. Пастрняк — 44 (Макэвой, Крейчи), 56:40 — 4:1. Лафренье — 13 (Миккола, Какко), 58:34 — 4:2.

Вратари: Ульмарк — Шестеркин (58:41).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 24 (6+9+9) — 26 (10+13+3).

Наши: Орлов (19.03/2/+2) — Панарин (21.15/0/-3), Тарасенко (15.36/0/-1).

4 марта. Бостон. TD Garden.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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