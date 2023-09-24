«Бостон» сыграет с «Рейнджерс» в рамках предсезонного турнира НХЛ в ночь на понедельник, 25 сентября. Встреча пройдет в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден «. Начало — 00:00 по московскому времени.

На российских телеканалов легальных трансляций противостояния «Бостон» — «Рейнджерс» не запланировано. Следить за матчем в прямом эфире можно в соцсети «ВКонтакте».

В прошлом сезоне «Бостон» был абсолютно лучшей командой в течение всего регулярного чемпионата, но в плей-офф вылетел в стартовом раунде. «Рейнджерс» не смог преодолеть первый раунд плей-офф, уступив «Нью-Джерси».

Регулярный чемпионат НХЛ — 2023/2024 начнется 11 октября и продлится до 19 апреля 2024 года. Серия плей-офф Кубка Стэнли пройдет в апреле-июне 2024 года. Действующим обладателем титула является клуб «Вегас Голден Найтс». Этот сезон станет 107-м (106-м игровым) в истории Национальной хоккейной лиги.