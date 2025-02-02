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Сегодня, 02:23

Хет-трик Пастрняка принес «Бостону» победу над «Рейнджерс»

Даниил Аршавский
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«Бостон» на своем льду обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

В составе хозяев хет-трик оформил Давид Пастрняк, еще по шайбе забросили Чарли Макэвой, Чарли Койл, Павел Заха

Автором двух голов нью-йоркской команды стал Джей Ти Миллер, также отличился Джонни Бродзински. Российский голкипер команды Игорь Шестеркин отразил 19 из 24 бросков соперников.

«Бостон» набрал 58 очков в 54 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции «Рейнджерс» идут 13-ми с 52 баллами в 51 встрече.

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НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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