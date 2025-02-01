«Бостон» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 1 февраля

«Бостон» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 1 февраля. Матч пройдет на арене «ТД-гарден» в Бостоне (США) и начнется в 23.30 по московскому времени.

«Бостон» — «Рейнджерс»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)



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В России нет официальных трансляций НХЛ. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Бостон» провел 53 матча и набрал 56 очков, у «Рейнджерс» — 50 игр и 52 очка. В пятницу «Брюинз» на своем льду уступили «Виннипегу» (2:6), а команда из Нью-Йорка в среду дома проиграла «Каролине» (0:4).