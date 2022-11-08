Два очка Маршана помогли «Бостону» обыграть «Сент-Луис»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 3:1.

В составе «Брюинз» шайбы забросил Джейк Дебраск, Патрис Бержерон и Трент Фредерик, у Брэда Маршана две результативные передачи. «Блюзмены» ответили точным броском Брэйдена Шенна.

После этого матча «Бостон» с 22 очками возглавяет Восточную конференцию, «Сент-Луис» с 6 очками — на последней строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Сент-Луис» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Дебраск — 5 (бол., Пастрняк, Маршан), 13:34 — 1:0. Шенн — 3 (Кайру, Крюг), 31:37 — 1:1. Бержерон — 5 (бол., Маршан, Крейчи), 52:45 — 2:1. Фредерик — 3, 56:28 — 3:1.

Вратари: Ульмарк — Биннингтон (56:52).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 37 (14+8+15) — 26 (6+9+11).

Наши: — - Барбашев (16.51/1/0), Бучневич (18.44/4/0), Тарасенко (18.28/2/0), Торопченко (8.06/0/0).

8 ноября. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.