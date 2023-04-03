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Сегодня, 13:03

«Бостон» стал 4-й командой в истории НХЛ с 60 победами в «регулярке»

Руслан Минаев
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«Бостон» на выезде обыграл «Сент-Луис» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это 60-я победа «Брюинз» в этом сезоне лиги.

Таким образом, команда Джима Монтгомери стала 4-й в истории НХЛ с 60 победами в «регулярке». Ранее такой результат показывали «Монреаль» (60 побед) в сезоне-1976/77, «Детройт» (62 победы) в сезоне-1995/96 и Тампа (62 победы) в сезоне-2018/19.

В предыдущем матч с «Питтсбургом», «Бостон» обновил клубный рекорд по очкам за сезон — 123. Предыдущим рекордом было 121 очко в сезоне-1970/71.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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