«Бостон» стал 4-й командой в истории НХЛ с 60 победами в «регулярке»

«Бостон» на выезде обыграл «Сент-Луис» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это 60-я победа «Брюинз» в этом сезоне лиги.

Таким образом, команда Джима Монтгомери стала 4-й в истории НХЛ с 60 победами в «регулярке». Ранее такой результат показывали «Монреаль» (60 побед) в сезоне-1976/77, «Детройт» (62 победы) в сезоне-1995/96 и Тампа (62 победы) в сезоне-2018/19.

В предыдущем матч с «Питтсбургом», «Бостон» обновил клубный рекорд по очкам за сезон — 123. Предыдущим рекордом было 121 очко в сезоне-1970/71.