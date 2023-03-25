«Бостон» обыграл «Тампу» в матче НХЛ

«Бостон» на своем льду обыграл «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Брюинз» одержали шестую победу подряд.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрис Бержерон и Гарнет Хэтэуэй. За «Лайтнинг» отличился Виктор Хедман.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 из 34 бросков по своим воротам.

«Бостон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 117 очков. «Тампа-Бэй» располагается на 6-й строчке — 90 очков.

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Бержерон — 27 (бол., Маршан, Линдхольм), 6:46 — 1:0. Хедман — 8 (мен., Белльмар, Киллорн), 9:30 — 1:1. Хэтэуэй — 12 (Грызлик, Носек), 37:32 — 2:1.

Вратари: Ульмарк — Василевский (59:01).

Штраф: 17 — 21.

Броски: 34 (10+11+13) — 27 (5+11+11).

Наши: Орлов (23.42/3/-1) — Кучеров (20.18/3/0), Сергачев (25.28/4/0).

25 марта. Бостон. TD Garden.