Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:36

«Тампа» уступила «Бостону», Кучеров набрал три очка

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Бостону» со счетом 3:7.

В составе «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров, дубль оформил Брэйден Пойнт, вратарь Андрей Василевский отразил 20 бросков из 26. У «Брюинз» дубль оформил Трент Фредерик, еще по голу забили Чарли Макэвой, Давид Пастрняк, Морган Гики, Джонатан Дебраск и Чарли Коул.

После этого матча «Тампа» с 43 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Бостон» с 54 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)

Голы: Пойнт — 18 (Кучеров), 0:21 — 0:1. Фредерик — 11 (бол., Шаттенкирк, Линдхольм), 4:42 — 1:1. Макэвой — 4 (Хейнен, Пойтрас), 14:56 — 2:1. Фредерик — 12 (Грызлик, Пойтрас), 21:49 — 3:1. Кучеров — 28, 27:53 — 3:2. Пастрняк — 24 (Заха), 28:23 — 4:2. Пойнт — 19 (Кучеров, Хагель), 35:53 — 4:3. Гики — 8 (Пастрняк, Линдхольм), 41:35 — 5:3. Дебраск — 8 (мен., п.в.), 56:34 — 6:3. Койл — 14, 57:14 — 7:3.

Вратари: Ульмарк — Василевский (55:17 — 56:34).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 27 (12+11+4) — 26 (13+5+8).

Наши: — - Кучеров (23.01/5/-2).

7 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
24
Читайте также
Фируджа и Гукеш стали участниками турнира претендентов благодаря проблемам в регламент ФИДЕ
Валерия Каюмова выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством
Путин заверил семьи погибших в СВО военных в поддержке со стороны государства
Глава Пентагона прокомментировал информацию о его госпитализации
ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотника в ночь на Рождество
Популярное видео
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Панарин в матче с «Монреалем» забросил 25-ю шайбу в сезоне

«Торонто» на выезде обыграл «Сан-Хосе»