«Бостон» — «Тампа»: видеообзор матча

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Бостону» — 3:7.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров, дубль оформил Брэйден Пойнт, вратарь Андрей Василевский отразил 20 бросков из 26. У «Брюинз» дубль оформил Трент Фредерик, еще по голу забили Чарли Макэвой, Давид Пастрняк, Морган Гики, Джонатан Дебраск и Чарли Коул.

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