«Бостон» в овертайме переиграл «Торонто». Самсонов отразил 31 бросок

«Бостон» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Брюинз» одержали четвертую победу подряд.

Победную шайбу забросил нападающий Давид Пастрняк с передачи российского защитника Дмитрия Орлова.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 31 из 33 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Торонто» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Лафферти — 12 (Эштон-Риз), 31:34 — 0:1. Койл — 14 (Карло), 51:32 — 1:1. Пастрняк — 57 (Орлов, Койл), 62:30 — 2:1.

Вратари: Суэймен (62:30) — Самсонов (11:06 — 11:33, 62:30).

Штраф: 21 — 13.

Броски: 33 (11+11+8+3) — 32 (7+15+10+0).

Наши: Орлов (26.36/5/+1) — -.

7 апреля. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.