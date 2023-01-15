«Бостон» выиграл у «Торонто» и продолжает лидировать в Восточной конференции

«Бостон» победил «Торонто» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У хозяев забросили Патрис Бержерон, Давид Пастрняк, Эй Джей Григ и Мэтт Грызлик, у гостей отличились Майкл Бантинг, Пьер Энгвалль и Остон Мэттьюс.

«Бостон» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции с 70 очками в 42 матчах. «Торонто» идет на третьей строчке с 59 очками в 44 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Торонто» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Бантинг — 14 (бол., Таварес, Марнер), 4:45 — 0:1. Бержерон — 16 (Маршан), 15:02 — 1:1. Энгвалль — 9, 22:43 — 1:2. Пастрняк — 33, 25:52 — 2:2. Грир — 4 (Фолиньо, Носек), 30:33 — 3:2. Мэттьюс — 21 (Бантинг, Марнер), 43:17 — 3:3. Грызлик — 2 (Холл, Карло), 58:44 — 4:3.

Вратари: Ульмарк — Мюррей (58:48).

Штраф: 21 — 21.

Броски: 34 (15+13+6) — 21 (5+12+4).

15 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.