«Бостон» в овертайме обыграл «Торонто» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

«Бостон» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Торонто» со счетом 2:1.

В основное время на гол Вильяма Нюландера «Брюинз» ответили точным броском Хампуса Линдхольма. На второй минуте овертайма Давид Пастрняк подкараулил отскок от борта и забил победный гол. Вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 27 бросков из 29 и был признан третьей звездой встречи.

«Бостон» победил «Торонто» со счетом 4-3 в серии и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с «Флоридой».

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Бостон» — «Торонто» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Нюландер — 3 (Мэттьюс, Бертуцци), 49:01 — 0:1. Линдхольм — 1 (ван Римсдайк, Бразо), 50:22 — 1:1. Пастрняк — 3 (Линдхольм, Карло), 61:54 — 2:1.

Вратари: Суэймен — Самсонов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 31 (11+7+10+3) — 31 (9+12+8+2).

Наши: — - Любушкин (19.38/0/-1).

5 мая. Бостон. TD Garden.

Счет в серии: 4-3.