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НХЛ

Сегодня, 05:03

«Торонто» в овертайме обыграл «Бостон». Любушкин сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Нападающий «Бостона» Трент Фредерик атакует ворота Джозефа Уолла.
Фото USA Today Sports
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«Торонто» в овертайме переиграл «Бостон» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 2:1 ОТ. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Брюинз».

Победную шайбу забросил Мэттью Найз. В голевой атаке поучаствовал российский защитник Илья Любушкин, сделавший голевую передачу.

Шестой матч в серии пройдет на льду «Мэйпл Лифс» 3 мая.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч

«Бостон» — «Торонто» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Маккейб — 1 (Марнер, Доми), 5:33 — 0:1. Фредерик — 3 (Марун), 13:54 — 1:1. Найз — 2 (Таварес, Любушкин), 62:26 — 1:2.

Вратари: Суэймен — Уолл.

Штраф: 10 — 6. Броски: 28 (2+10+12+4) — 33 (11+11+8+3).

Наши: — - Любушкин (17.04/1/+2).

1 мая. Бостон. TD Garden.

Счет в серии: 3-2.

Илья Любушкин
Хоккей
Кубок Стэнли
ХК Бостон Брюинз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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