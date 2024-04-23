Сегодня, 06:20
«Торонто» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл на выезде «Бостон» — 3:2. Счет в серии 1-1.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
В составе «Мэйпл Ливз» отличились Макс Доми, Джон Таварес и Остон Мэттьюс, Илья Любущкин отметился результативной передачей, вратарь Илья Самсонов отразил 27 бросков из 29. У «Брюинз» шайбы забросили Морган Гики и Давид Пастрняк.
НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте