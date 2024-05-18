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Сегодня, 09:13

«Бостон» установил антирекорд плей-офф НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бостон» установил антирекорд плей-офф НХЛ по нахождению лишних игроков на льду.

8 мая «Бостон» уступил «Флориде» (1:2) в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. «Флорида» одержала четвертую победу (4-2) в серии и вышла в финал Восточной конференции. «Бостон» вылетел из Кубка Стэнли.

Во втором периоде «Бостон» получил удаление за нахождение на льду лишнего игрока. Это уже седьмой случай наказания команды за нарушение численного состава в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, что является новым антирекордом НХЛ.

Ранее команды получали максимум по шесть удалений из-за нахождения лишнего игрока на льду за один розыгрыш плей-офф.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
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