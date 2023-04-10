«Бостон» установил рекорд НХЛ по количеству побед за один сезон

Сегодня, 03:59
«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» (5:3).
Таким образом, «Брюинз» установили рекорд лиги по количеству побед за регулярный сезон — 63. При этом команде еще предстоит сыграть два матча.
По 62 победы за сезон одерживали «Детройт» в сезоне-1995/96 и «Тампа» в сезоне-2018/19.
В текущем сезоне «Бостон» набрал 131 очко в 80 матчах и расположился на первом месте в Восточной конференции, выиграв Президентский кубок.
A NEW SINGLE-SEASON STANDARD. pic.twitter.com/AeCSSFgbMR— p — Boston Bruins (@NHLBruins) April 10, 2023