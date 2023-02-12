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НХЛ

Сегодня, 02:17

«Вашингтон» обыграл «Бостон», у Орлова результативная передача

Сергей Разин
корреспондент
11 февраля. «Бостон» — «Вашингтон» (1:2).
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» со счетом 2:1.

На шайбы Никласа Бэкстрема, которому ассистировал Дмитрий Орлов, и Гарнета Хэтэуэя хозяева ответили точным броском Ника Фолиньо. Форварды «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями.

После этого матча «Вашингтон» с 62 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Бостон» с 83 очками — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Вашингтон» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Бэкстрем — 2 (бол., Юханссон, Орлов), 6:28 — 0:1. Хэтэуэй — 9, 31:40 — 0:2. Фолиньо — 8 (Клифтон, Холл), 36:34 — 1:2.

Вратари: Суэймен (58:28) — Кемпер.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 28 (7+11+10) — 23 (9+4+10).

Наши: — - Кузнецов (15.39/0/0), Овечкин (18.00/2/0), Орлов (22.59/2/0).

11 февраля. Бостон. TD Garden.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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