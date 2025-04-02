Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

2 апреля, 04:41

«Вашингтон» победил «Бостон», Овечкин забил один гол и сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

«Вашингтон» на выезде переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

«Кэпиталз» прервали свою трехматчевую серию поражений. Российский нападающий Александр Овечкин забил один гол и сделал голевую передачу. У него теперь 65 (38+27) очков в этом сезоне.

39-летний россиянин забил 891-й гол в регулярных чемпионатах за карьеру. Ему осталось забросить 3 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).

«Вашингтон» набрал 105 очков в 74 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Бостон» идет последним — 69 очков в 75 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Вашингтон» — 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)

Голы: Дауд — 13 (мен., Духайм), 13:32 — 0:1. Овечкин — 38 (бол., Строум, Карлсон), 15:43 — 0:2. Леттьери — 3 (Хуснутдинов), 26:05 — 1:2. Пастрняк — 36 (бол., Гики, Лорей), 37:12 — 2:2. Строум — 24 (Протас, Фехервари), 50:37 — 2:3. Уилсон — 32 (Дюбуа, Овечкин), 54:46 — 2:4. Пастрняк — 37 (Гики, Заха), 55:13 — 3:4.

Вратари: Суэймен (58:21) — Линдгрен.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 24 (4+9+11) — 31 (11+6+14).

Наши: Задоров (20.07/1/0), Хуснутдинов (17.01/1/+1) — Овечкин (16.23/2/+1).

2 апреля. Бостон. TD Garden.

107
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ!
В Госдуме назвали условие, при котором московский сквер может быть назван в честь Овечкина
Рожков: «Наших паралимпийцев очень вдохновил рекорд Овечкина»
Овечкин может принять участие в матчах медиахоккея в России
Так здорово Овечкин не начинал плей-офф никогда. Продолжает смещать с пьедестала великих рекордсменов
В Госдуме РФ назвали условие, при котором сборная России по хоккею выступит под флагом и с гимном на Играх-2026
Представитель Овечкина — о возможном допуске сборной России на Игры-2026: «У Саши есть мечта об олимпийском золоте»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя