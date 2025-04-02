«Вашингтон» победил «Бостон», Овечкин забил один гол и сделал голевую передачу

«Вашингтон» на выезде переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

«Кэпиталз» прервали свою трехматчевую серию поражений. Российский нападающий Александр Овечкин забил один гол и сделал голевую передачу. У него теперь 65 (38+27) очков в этом сезоне.

39-летний россиянин забил 891-й гол в регулярных чемпионатах за карьеру. Ему осталось забросить 3 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).

«Вашингтон» набрал 105 очков в 74 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Бостон» идет последним — 69 очков в 75 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Вашингтон» — 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)

Голы: Дауд — 13 (мен., Духайм), 13:32 — 0:1. Овечкин — 38 (бол., Строум, Карлсон), 15:43 — 0:2. Леттьери — 3 (Хуснутдинов), 26:05 — 1:2. Пастрняк — 36 (бол., Гики, Лорей), 37:12 — 2:2. Строум — 24 (Протас, Фехервари), 50:37 — 2:3. Уилсон — 32 (Дюбуа, Овечкин), 54:46 — 2:4. Пастрняк — 37 (Гики, Заха), 55:13 — 3:4.

Вратари: Суэймен (58:21) — Линдгрен.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 24 (4+9+11) — 31 (11+6+14).

Наши: Задоров (20.07/1/0), Хуснутдинов (17.01/1/+1) — Овечкин (16.23/2/+1).

2 апреля. Бостон. TD Garden.