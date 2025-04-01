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1 апреля, 22:00

«Бостон» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Бостон» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 2 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Бостон» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 2 апреля. Начало матча на арене «ТД-гарден» в Бостоне (США) — в 2.00 по московскому времени.

«Бостон» и «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Изучать ключевые события и результат игры «Бостон» — «Вашингтон» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Перед этой игрой в регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Бостон» уступил «Детройту» (1:2) и с 69 очками после 74 игр занимает предпоследнюю, 15-ю строчку на «Востоке». «Вашингтон» после поражения «Баффало» (5:8) со 103 очками после 73 матчей занимает первое место в конференции..

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этом сезоне провел 57 матчей и набрал 63 очка — 37 голов и 26 передач. Форварду осталось забросить четыре шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки: у Овечкина — 890 голов за карьеру в лиге, у Гретцки — 894.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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