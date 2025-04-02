«Бостон» — «Вашингтон»: видеообзор матча

«Вашингтон» на выезде обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Одну шайбу «Кэпиталз» забросил Александр Овечкин. Также он отметился голевой передачей.

На счету Овечкина теперь 891 гол за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить 3 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).

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«Вашингтон» набрал 105 очков в 74 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Бостон» идет последним — 69 очков в 75 играх.