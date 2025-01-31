«Виннипег» выиграл у «Бостона», Наместников забил гол и сделал голевую передачу

Сегодня, 05:58
«Виннипег» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Джетс» одержали пятую победу подряд.
Российский нападающий Владислав Наместников забил один гол и сделал голевую передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Виннипег» — 2:6 (1:2, 0:0, 1:4)
Голы: Наместников — 10 (бол., Нидеррайтер, Перфетти), 2:55 — 0:1. Шайфли — 30 (Пионк, Самберг), 11:31 — 0:2. Маршан — 19 (бол., Э. Линдхольм, Пастрняк), 15:34 — 1:2. Э. Линдхольм — 9 (мен., Заха), 40:11 — 2:2. Шайфли — 31 (бол., Элерс, Моррисси), 40:35 — 2:3. Элерс — 16, 41:17 — 2:4. Форд — 1 (Иафалло, Стэнли), 45:57 — 2:5. Коннор — 30 (мен., п.в., Наместников), 59:23 — 2:6.
Вратари: Корписало (57:17 — 59:23) — Хеллибак
Штраф: 18 — 6.
Броски: 29 (9+11+9) — 27 (11+10+6).
Наши: Задоров (21.49/2/0) — Наместников (15.58/3/+2).
31 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.