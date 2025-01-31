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Сегодня, 05:58

«Виннипег» выиграл у «Бостона», Наместников забил гол и сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Виннипег» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Джетс» одержали пятую победу подряд.

Российский нападающий Владислав Наместников забил один гол и сделал голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Виннипег» — 2:6 (1:2, 0:0, 1:4)

Голы: Наместников — 10 (бол., Нидеррайтер, Перфетти), 2:55 — 0:1. Шайфли — 30 (Пионк, Самберг), 11:31 — 0:2. Маршан — 19 (бол., Э. Линдхольм, Пастрняк), 15:34 — 1:2. Э. Линдхольм — 9 (мен., Заха), 40:11 — 2:2. Шайфли — 31 (бол., Элерс, Моррисси), 40:35 — 2:3. Элерс — 16, 41:17 — 2:4. Форд — 1 (Иафалло, Стэнли), 45:57 — 2:5. Коннор — 30 (мен., п.в., Наместников), 59:23 — 2:6.

Вратари: Корписало (57:17 — 59:23) — Хеллибак

Штраф: 18 — 6.

Броски: 29 (9+11+9) — 27 (11+10+6).

Наши: Задоров (21.49/2/0) — Наместников (15.58/3/+2).

31 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

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