«Бостон» выставил Фолиньо и Райли на драфт отказов

Сегодня, 08:38
«Бостон» поместил на драфт отказов нападающего Ника Фолиньо. Об этом сообщает пресс-служба официального сайта клуба.
В течение суток 35-летнего хоккеиста может забрать другой клуб НХЛ.
В июле 2021 года Фолиньо подписал двухлетний контракт с «Брюинс» на 7,6 млн долларов.
В прошлом сезоне форвард провел 64 матча в НХЛ, в которых набрал 13 (2+11) очков, в 7 играх плей-офф он сделал один голевой пас.
Также на драфт отказов были выставлены защитник «Бостона» Майк Райлли и форвард Крис Вагнер.