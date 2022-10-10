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НХЛ

Сегодня, 08:38

«Бостон» выставил Фолиньо и Райли на драфт отказов

Алина Савинова

«Бостон» поместил на драфт отказов нападающего Ника Фолиньо. Об этом сообщает пресс-служба официального сайта клуба.

В течение суток 35-летнего хоккеиста может забрать другой клуб НХЛ.

В июле 2021 года Фолиньо подписал двухлетний контракт с «Брюинс» на 7,6 млн долларов.

В прошлом сезоне форвард провел 64 матча в НХЛ, в которых набрал 13 (2+11) очков, в 7 играх плей-офф он сделал один голевой пас.

Также на драфт отказов были выставлены защитник «Бостона» Майк Райлли и форвард Крис Вагнер.

Источник: https://www.nhl.com/bruins/news/bruins-announce-training-camp-roster-transactions/c-336218862
Ник Фолиньо
Хоккей
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