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НХЛ

Сегодня, 07:56

«Бостон» является основным претендентом на Гаврикова

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков может быть обменян в другой клуб. Основным претендентом на 27-летнего игрока является «Бостон», рассказал в подкасте инсайдер Франк Серавалли.

Контракт Гаврикова с кэпхитом 2,8 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что «Блю Джэкетс» настаивают, по крайней мере, на данный момент, на получении трех драфт-пиков: минимум в первом, третьем и четвертом раундах.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ он провел в составе команды 52 матча и набрал 10 (3+7).

Владислав Гавриков
ХК Бостон Брюинз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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