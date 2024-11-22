Гол Линдхольма принес «Бостону» победу над «Ютой»

Сегодня, 05:43
«Бостон» выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0. Для новичка лиги это третье поражение кряду.
Единственную шайбу забросил Элиас Линдхольм, реализовавший большинство на 13-й минуте второго периода.
«Бостон» с 21 очком занимает 8-е место в Восточной конференции. «Юта» опустилась на 13-ю строчку в Западной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Юта» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Э. Линдхольм — 3 (бол., Маршан, Пастрняк), 32:41 — 1:0.
Вратари: Корписало — Веймелка.
Штраф: 18 — 24.
Броски: 31 (15+11+5) — 21 (5+9+7).
Наши: Задоров (19.51/1/0), Меркулов (12.42/1/0) — Сергачев (28.02/1/0).
22 ноября. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.