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Сегодня, 05:43

Гол Линдхольма принес «Бостону» победу над «Ютой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Элиас Линдхольм празднует гол с одноклубниками по «Бостону».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Бостон» выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0. Для новичка лиги это третье поражение кряду.

Единственную шайбу забросил Элиас Линдхольм, реализовавший большинство на 13-й минуте второго периода.

«Бостон» с 21 очком занимает 8-е место в Восточной конференции. «Юта» опустилась на 13-ю строчку в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Юта» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Э. Линдхольм — 3 (бол., Маршан, Пастрняк), 32:41 — 1:0.

Вратари: Корписало — Веймелка.

Штраф: 18 — 24.

Броски: 31 (15+11+5) — 21 (5+9+7).

Наши: Задоров (19.51/1/0), Меркулов (12.42/1/0) — Сергачев (28.02/1/0).

22 ноября. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

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