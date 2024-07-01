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1 июля, 23:51

Боумен, Кенневилль и МакАйзек получили разрешение на трудоустройство в НХЛ после сексуального скандала

Сергей Разин
корреспондент
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Бывшие руководители «Чикаго» Стэн Боумен, Джоэл Кенневилль и Эл МакАйзек получили разрешение на трудоустройство в НХЛ.

В 2021 году все трое были отстранены от работы из-за сексуального скандала: бывший хоккеист «Блэкхокс» подал иск против клуба, обвинив помощника тренера Брэда Олдрича в сексуальном насилии перед победой в Кубке Стэнли в 2010 году. Расследование выяснило, что руководители клуба, а также Кенневилль, на тот момент возглавлявший «Чикаго», не предприняли никаких действий в течение трех недель.

65-летний Кенневилль возглавлял «Сент-Луис», «Колорадо», «Чикаго» и «Флориду». Вместе с «Блэкхокс» тренер завоевал три Кубка Стэнли.

НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
Джоэль Кенневилль
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