Боумен стал генеральным менеджером «Эдмонтона»

Канадский специалист Стэн Боумен назначен на пост генерального менеджера «Эдмонтона», сообщается на официальном сайте клуба.

Также 51-летний канадец будет исполнительным вице-президентом по хоккейным операциям.

Боумен работал вице-президентом и генменеджером «Чикаго» с 2009 по 2021 год, после чего был уволен из-за сексуального скандала: бывший хоккеист «Блэкхокс» подал иск против клуба, обвинив помощника тренера Брэда Олдрича в сексуальном насилии перед победой в Кубке Стэнли в 2010 году.