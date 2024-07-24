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Сегодня, 17:14

Боумен стал генеральным менеджером «Эдмонтона»

Сергей Разин
корреспондент
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Канадский специалист Стэн Боумен назначен на пост генерального менеджера «Эдмонтона», сообщается на официальном сайте клуба.

Также 51-летний канадец будет исполнительным вице-президентом по хоккейным операциям.

Боумен работал вице-президентом и генменеджером «Чикаго» с 2009 по 2021 год, после чего был уволен из-за сексуального скандала: бывший хоккеист «Блэкхокс» подал иск против клуба, обвинив помощника тренера Брэда Олдрича в сексуальном насилии перед победой в Кубке Стэнли в 2010 году.

НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
Стэн Боумен
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