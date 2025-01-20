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Боумэн — о жестком отношении Тортореллы к Мичкову: «Матвей станет лучше, если усвоит эти уроки»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Матвей Мичков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Девятикратный обладатель Кубка Стэнли тренер «Детройта» времен «Русской пятерки» Скотти Боумэн в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что суровые методы работы главного тренера «Филадельфии» Джона Тортореллы в отношении новичка команды Матвея Мичкова имеют основания.

— Вы верно заметили, что Джон Торторелла строг с Мичковым — сажает на периоды, а иногда и целые матчи, иногда даже говорит в его адрес жесткие публичные слова. Как вы думаете, это правильный способ, чтобы сделать 19-летнего парня звездой НХЛ?

— Как я уже сказал, тренер хочет видеть его двусторонним игроком, и это важно для хоккеистов НХЛ. Мичков станет лучше, если усвоит эти уроки. Одно дело — играть на уровне высоких стандартов в атаке, только когда у тебя есть шайба, и другое — также уметь ее отбирать и создавать возможности для атак своей команды. Ты не можешь думать только об очках. Так что в долгосрочной перспективе Торторелла делает важную работу. Да, он тренер старой школы, но воспитал для НХЛ много хороших игроков.

— Недавно Мичков сказал, что уважает Тортореллу за прямоту.

— Да, не думаю, что Джон делает какие-то вещи для наказания. Он делает их для того, чтобы игрок стал сильнее. И это касается всех хоккеистов «Филадельфии» — молодой команды, которая борется за место в плей-офф лучше, чем многие от нее ожидали, и к середине сезона полноценно находится в гонке. Мне кажется, что опыт тренера сделает Мичкова лучше, и не думаю, что у них есть много трений. Это просто процесс обучения.

Уэйн Гретцки, Александр Овечкин и&nbsp;Скотти Боумен. «Когда Гретцки установил рекорд по голам, не думал, что его кто-то побьет». Интервью легенды Скотти Боумэна

Матвей Мичков
ХК Филадельфия Флайерз
Джон Торторелла
Скотти Боумэн
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