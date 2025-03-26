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26 марта, 10:25

Боярский рассказал, что Овечкин похож по характеру на актера Миронова

Камила Абдурахманова
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Народный артист России Михаил Боярский заявил, что Александр Овечкин, капитан и нападающий клуба НХЛ «Вашингтон», похож по характеру на Андрея Миронова, народного артиста РСФСР.

«Я бы сравнил его с Андреем Мироновым. Он такой же взрывной, эмоциональный, неожиданный, любимый, как Миронов», — сказал Боярский ТАСС.

Миронов был актером Театра сатиры и исполнял ключевые роли в спектаклях «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», «Ревизор», «Горе от ума», «Безумный день, или Женитьба Фигаро». В кинематографе он прославился благодаря ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «Невероятные приключения итальянцев в России», «12 стульев», «Человек с бульвара Капуцинов».

Боярский добавил, что Овечкин перегонит Гретцки, ведь как Артем Дзюба ушел вперед, так и Овечкин уйдет. Он подчеркнул, что они слишком хорошие игроки,и им не стоит ставить точку раньше времени.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.

Овечкину осталось забросить пять шайб, чтобы сравняться по количеству голов в истории регулярных чемпионатов НХЛ с канадцем Уэйном Гретцки. В ночь на среду 39-летний россиянин забросил шайбу в выездном матче с «Виннипегом» (2:3 ОТ).

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Источник: ТАСС
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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Михаил Боярский
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