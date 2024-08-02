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Сегодня, 09:37

Бойцы UFC оценили драку Овечкина и Свечникова в НХЛ: «У них техника лучше, чем у нас»

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Участники турнира UFC 304 в Манчестере (Англия) оценили лучшие нокауты в истории НХЛ. Сообщается, что больше всего бойцам запомнилась дуэль между россиянами Александром Овечкиным и Андреем Свечниковым.

Пэдди Пимблетт: С ума сойти. Хотя это как бить друг друга в шлемах, рука пострадает. Невозмутимо. О, это был Овечкин!

Белал Мухаммад: О, этот парень просто потрясающий.

Леон Эдвардс: Это просто безумие.

Белал Мухаммад: Хоккейные драки хуже, чем силовая пощечина.

Молли Макканн: Я думаю, у них техника лучше, чем у некоторых из нас в UFC.

Драка между Овечкиным и Свечниковым произошла в 2019 году. Овечкин несколькими точными попаданиями уложил своего соотечественника на лед, который смог подняться только благодаря партнерам по команде и медицинскому персоналу.

Александр Овечкин
Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
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