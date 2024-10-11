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Сегодня, 10:21

Брат голкипера «Тампы» Василевского рассказал об обстановке в городе на фоне урагана

Игнат Заздравин
Корреспондент
Последствия урагана «Милтон».
Фото USA Today Sports
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Алексей Василевский, брат вратаря «Тампы» Андрея Василевского, рассказал, какова обстановка в городе на фоне урагана «Милтон».

«Я с Андреем общался. Команда, семьи с домашними питомцами заранее уехали в Каролину. Что касается самого урагана, это происходит во Флориде постоянно. Думаю, что там недвижимость, ценные вещи страхуют в порядке вещей из-за этого», — цитирует Алексея Василевского ТАСС.

12 октября «Тампа» на выезде сыграет с «Каролиной» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Начало — в 02.00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

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