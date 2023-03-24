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Сегодня, 10:25

Братья Эрик и Марк Стаал отказались от участия в акции поддержки сексуальных меньшинств

Виталий Косик
Корреспондент
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Хоккеисты «Флориды» Эрик Сталл и Марк Стаал отказались выходить на разминку перед матчем НХЛ в свитере команды с символикой поддержки сексуальных меньшинств.

«После долгих раздумий, молитв и дискуссий мы приняли решение не надевать форму с поддержкой сексуальных меньшинств сегодня вечером. Мы не осуждаем то, как люди предпочитают проживать свою жизнь, и верим, что все люди должны приветствоваться в хоккее во всех аспектах. Мы считаем, что ношение подобной формы идет против наших христианских убеждений», — приводит заявление братьев Стаал журналист Тим Рейнолдс в соцсетях.

Ранее от подобной акции отказались хоккеисты «Миннесоты» и российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов.

Марк Стаал
Эрик Стаал
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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