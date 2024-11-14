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Сегодня, 05:24

Брендан Шэнахэн считает любовь к хоккею главным качеством Овечкина

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Член зала славы НХЛ, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Брендан Шэнахэн поделился своим мнением о российском капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Для меня главное качество Овечкина — это не его бросок, не его сила — хотя все это у него на высочайшем уровне. Самый большой вклад в успех его карьеры вносит его страсть. Он любит забивать голы. Ему нравится идти в силовой приём. Ему нравится, когда забивают его товарищи по команде. Он любит хоккей, и это очень-очень заметно», — цитирует Шэнахэна Washington Post.

В нынешнем сезоне 39-летний россиянин набрал 18 (10+8) очков в 14 матчах. За свою карьеру Овечкин забил 863 гола, его отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894 гола) составляет 31 шайбу.

Источник: Washington Post
Александр Овечкин
Брендан Шэнахэн
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

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