Брент Бернс стал автором самого быстрого гола в НХЛ среди защитников за пять лет

Хоккеист «Колорадо» Брент Бернс стал автором самого быстрого гола среди защитников в НХЛ за последние пять лет, сообщает пресс-служба лиги.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:0) Бернс забросил шайбу на 15-й секунде.

Предыдущим защитником, которому удалось забить быстрее, был Тревор ван Римсдайк. В феврале 2020 года он отличился за «Каролину» в матче против «Эдмонтона» на 12-й секунде встречи.

В сезоне-2025/26 40-летний Бернс набрал 11 (2+9) очков в 21 игре.

«Колорадо» с 35 очками и лидирует в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.