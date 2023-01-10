Бретт Халл вспомнил, как легендарный защитник Челиос ломал клюшку Дацюка на тренировках «Детройта»

Американский хоккеист Бретт Халл рассказал о том, как игроки «Детройта» играли в собачку на тренировках.

«Игра в собачку на тренировках? Это всегда заканчивалось тем, что Челли ломал клюшку Павла (Павла Дацюка. — Прим. «СЭ») пополам», — приводит The Athletic слова Халла.

Халл выступал за «Детройт» с 2001 по 2004 год. Всего в НХЛ он забил 741 гол и занимает пятое место в списке лучших снайперов североамериканской лиги. Его одноклубникном был Крис Челиос, который входит в топ-100 лучших игроков в истории НХЛ по мнению самой лиги.

Дацюк был игроком «Детройта» с 2001 по 2016 год. Он занимает 6-е место по количеству очков в регулярных чемпионатах НХЛ (918).