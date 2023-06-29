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Сегодня, 04:21

Бриер: «Чувствовали, что Мичков — это талант, от которого мы не можем отказаться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ассистент генерального менеджера «Филадельфии» Даниэль Бриер прокомментировал выбор российского форварда Матвея Мичкова под общим седьмым номером на драфте НХЛ.

«Знаем, что у него есть контракт еще на 3 сезона. Мы чувствовали, что это талант, от которого мы не можем отказаться. Встречались с ним пару раз. Он любит «Флайерз», и можно сказать, что он хотел быть во «Флайерз», — приводит слова Бриера в своем Twitter журналист Джейми Баскоу.

Церемония драфта НХЛ в этом году проходит в Нэшвилле.

29&nbsp;июня. &laquo;Филадельфия&raquo; выбрала Матвея Мичкова на&nbsp;драфте. Мичков — в «Филадельфии», Симашев и Бут — в «Аризоне»! Live исторического драфта НХЛ
Хоккей
НХЛ
Матвей Мичков
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