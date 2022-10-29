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Сегодня, 07:59

Бриндамор: «Отдаю должное Сорокину, вратарь «Айлендерс» играл очень хорошо»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (2:6).

«Их вратарь играл очень хорошо, я отдаю ему должное. Но я думаю, что они провели свою лучшую игру за пять лет, что я играю против них. Безусловно, лучший их матч», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 33 бросков из 35, в том числе он сделал потрясающий сейв в концовке встречи.

«Каролина» идет на 5-м месте в Восточной конференции (9 очков). «Айлендерс» располагаются на 14-й строчке (8 очков).

Илья Сорокин
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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