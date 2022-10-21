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НХЛ

Сегодня, 09:39

Бриндамор: «Свечников доминировал в матче с «Эдмонтоном», но никто больше ничего не показал»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (4:6).

«Свечников сегодня доминировал. Он был нашим единственным парнем. Он был действительно хорош, но никто больше ничего не показал. Я думаю, этого недостаточно. Мы отдали им два гола, а таким командам этого делать нельзя. В этом для меня вся разница. Думаю, что мы получили то, что заслужили», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

22-летний россиянин оформил хет-трик впервые в НХЛ и стал второй звездой матча. На его счету 8 (6+2) очков в 4 матчах сезона.

Андрей Свечников
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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