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НХЛ

Сегодня, 05:42

Бриндамор о поражении от «Торонто»: «У «Каролины» была пара хороших шансов, но мы не забили»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (1:3).

«Тяжелая игра. Я не думаю, что мы были великолепны, но мы, конечно, не были ужасны. Нам нужно было использовать пару моментов. У нас была пара хороших шансов, но мы не забили. Вот в чем разница», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Каролина» с 17 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Торонто» с 16 очками — на четвертой строчке.

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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