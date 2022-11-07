Бриндамор о поражении от «Торонто»: «У «Каролины» была пара хороших шансов, но мы не забили»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (1:3).

«Тяжелая игра. Я не думаю, что мы были великолепны, но мы, конечно, не были ужасны. Нам нужно было использовать пару моментов. У нас была пара хороших шансов, но мы не забили. Вот в чем разница», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Каролина» с 17 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Торонто» с 16 очками — на четвертой строчке.