Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:36

Бриндамор: «Свечников был лучшим игроком «Каролины» в матче с «Филадельфией»

Андрей Свечников.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор оценил игру форварда команды Андрея Свечникова в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (1:3).

23-летний россиянин провел на льду 20 минут и 7 секунд игрового времени, заработал 2 минуты штрафа и не отметился результативными действиями.

«Когда я перетасовал звенья, Свечников сразу же заиграл хорошо, был нашим лучшим игроком в матче. У него были броски, моменты. Плохое удаление, но намерения у него были хорошие. Я особо не критикую его игру, как все, думаю, он нормально играет. Ему нужно время, все-таки он очень много пропустил», — приводит слова Бриндамора сайт «Каролины».

В чемпионате НХЛ-2023/24 «Каролина» с 18 очками в 16 матчах занимает 7-е место в Восточной конференции.

Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
0
Читайте также
Игрок «Рубина» Безруков заявил, что Дзюба является примером медийности для футболистов
Защитник «Милана» Флоренци подозревается в незаконных ставках
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Эдмонтон» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ