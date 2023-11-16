Бриндамор: «Свечников был лучшим игроком «Каролины» в матче с «Филадельфией»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор оценил игру форварда команды Андрея Свечникова в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (1:3).

23-летний россиянин провел на льду 20 минут и 7 секунд игрового времени, заработал 2 минуты штрафа и не отметился результативными действиями.

«Когда я перетасовал звенья, Свечников сразу же заиграл хорошо, был нашим лучшим игроком в матче. У него были броски, моменты. Плохое удаление, но намерения у него были хорошие. Я особо не критикую его игру, как все, думаю, он нормально играет. Ему нужно время, все-таки он очень много пропустил», — приводит слова Бриндамора сайт «Каролины».

В чемпионате НХЛ-2023/24 «Каролина» с 18 очками в 16 матчах занимает 7-е место в Восточной конференции.