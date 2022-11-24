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НХЛ

24 ноября, 09:05

Брылин считает, что судьи справедливо не засчитали шайбы в матче с «Торонто»

Виталий Косик
Корреспондент
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Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин высказался по поводу судейства в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (1:2). Арбитры не зачитали три шайбы по ходу матча.

После отмененного третьего гола болельщики «Нью-Джерси» стали бросать посторонние предметы на лед, из-за чего матч был приостановлен.

«Все голы отменены по правилам. По поводу последнего гола: если посмотреть в книге правил, там говорится, что шайба, попавшая в ворота от любого движения коньком, не засчитывается, даже если она попадает туда от чужого или своего игрока, либо от судьи. Но там шайба летела не в ворота, а двигалась поперек и оказалась в воротах от конька игрока «Торонто». Ситуация там была неординарной, так как если бы шайба не попала в конек игроку соперника, то наш хоккеист точно бы замкнул такую передачу на дальней штанге», — цитирует специалиста ТАСС.

По итогам 20 матчей «Нью-Джерси» набрал 32 очка и удерживает первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Следующий матч команда проведет 26 ноября против «Баффало» (04.00 мск).

Источник: https://tass.ru/sport/16413359
Сергей Брылин
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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