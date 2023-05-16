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16 мая, 09:22

Брылин сравнил игру «Рейнджерс» и «Каролины» в Кубке Стэнли

Алина Савинова
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Российский тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин считает, что «Рейнджерс» в матчах плей-офф НХЛ выглядели более играющей командой, чем «Каролина».

«Игроки «Каролины» минимизируют ошибки, стараются играть максимально просто, вся борьба в основном происходит на бортах, постоянно забрасывают шайбу. Бегут, прессингуют, давят, бросают по воротам практически со всех позиций. «Рейнджерс» все-таки более играющая команда, которая пытается за счет передач создавать моменты и сама дает играть. По крайней мере это делают их первые два звена», — приводит ТАСС слова Брылина.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Нью-Джерси» обыграл в серии «Рейнджерс» (4-3), а во втором раунде уступил «Каролине» (1-4).

В финале Восточной конференции «Каролина» встретится с «Флоридой». Первый матч между командами пройдет 18 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/17755993
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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