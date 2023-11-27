Брылин выразил надежду, что сборная России выступит на турнире НХЛ

Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин выразил надежду на то, что сборная России примет участие в турнире, организованном НХЛ и профсоюзом игроков лиги.

Международный турнир с участием исключительно игроков НХЛ пройдет в феврале 2025 года. Ранее исполнительный директор НХЛ Марти Уолш сообщил, что российские игроки, скорее всего, не примут участия в турнире.

«Обидно, что такое решение. Мы все знаем, в какой международной обстановке мы живем. Я не знаю, что там было на самом деле и почему такое решение было принято. Я только надеюсь, что со временем оно может как-то поменяться», — цитирует Брылина ТАСС.

«Нью-Джерси» 20 января введет Брылина в зал славы клуба