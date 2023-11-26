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Сегодня, 11:22

Брылин — об игре Овечкина: «Бросок у него никуда не делся, но он больше стал играть на партнеров»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин поделился мнением об игре нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Овечкин — опасный игрок, за которым нужно всегда следить. У него бросок никуда не делся, я заметил, что он больше стал играть на партнеров, — приводит слова Брылина ТАСС. — Многие команды играют плотнее с ним, стараются перекрывать линию броска. Он, наоборот, вытягивает на себя частенько игроков и пытается найти продолжение, найти партнеров. «Вашингтон» дважды обыграл нас и оба раза на нашей площадке. Команда показывает хорошую стабильную игру, находит возможность побеждать»

Также Брылин отметил, что у «Кэпиталз» хороший сплав опытных и команда, есть несколько молодых игроков.

«Они нащупали свою игру, минимизируют шансы соперника, играют очень плотно в средней зоне, не давая атаковать с ходу», — добавил он.

В этом сезоне 38-летний Овечкин набрал 12 (5 + 7) очков в 17 играх регулярного чемпионата НХЛ.

«Вашингтон» занимает 8-е место в Восточной конференции, набрав 22 очка в 17 матчах. «Нью-Джерси» — на 14-й позиции на «Востоке» с 19 очками в 19 играх.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Сергей Брылин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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