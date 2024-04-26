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Сегодня, 00:57

Будро: «Овечкин физически не может делать то, чего хочет от него его разум»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро поделился мнением об игре российского нападающего «Кэпиталз» в первом раунде плей-офф НХЛ против «Рейнджерс».

«Он физически не может делать то, чего хочет от него его разум. У него очень высокий хоккейный IQ, но он стоит и не двигается. То же самое произошло, когда я впервые начал освещать игру «Кэпс» в начале этого года. Мне хотелось спуститься и поговорить с ним, потому что он позволяет моменту идти к нему, а не выходить и создавать моменты самому.

И, возможно, он больше не сможет делать это в 38 лет, когда он не сможет падать, бить и делать это с той энергией, с которой делал ранее. Но он стоит на месте и забрасывает шайбы, но при такой игре «Рейнджерс» слишком быстры. Они нападают достаточно быстро. У него не хватает времени уйти от опеки, поэтому его это расстраивает», — цитирует The Athletic Будро.

В серии «Вашингтон» — «Рейнджерс» счет 2-0 в пользу команды из Нью-Йорка. Третья игра состоится 27 апреля и начнется в 2.00 по московскому времени.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Брюс Будро
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