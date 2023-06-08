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Сегодня, 12:56

Кэссиди: «Мы дали Барбашеву новую роль и предоставили больше возможностей набирать очки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди заявил, что в команде предоставили больше свободы нападающему Ивану Барбашеву, чем он имел в «Сент-Луисе».

«В Сент-Луисе» он играл в более силовых звеньях и выполнял немного другую роль. Там он в основном участвовал в отборе шайбы и завершал силовые приемы по всей площадке. Он все еще делает это здесь, но мы предоставили ему больше возможностей набирать очки. Я не знаю, — но все, что он делал в «Сент-Луисе», работало. Но есть область, где мы думали, что сможем получить от него больше, и он это сделал. Он может играть на небольших площадках, он отлично видит партнеров», — приводит слова Кэссиди пресс-служба НХЛ.

В текущем плей-офф НХЛ Барбашев провел 19 матчей и записал на свой счет 17 (6+11) очков при показателе полезности «+13». У 27-летнего хоккеиста истекает контракт в конце этого сезона, после чего форвард может стать неограниченно свободным агентом.

Иван Барбашев
Футбол
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сент-Луис Блюз
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