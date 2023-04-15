Брызгалов: «Везину Трофи» возьмет кто-то из наших вратарей»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мнением о возможном обладателе «Везина Трофи».

«Вообще в этом году меня удивил «Бостон». Весь сезон они прошли без особых очковых потерь и побили рекорд по победам в НХЛ. Отмечу и их вратаря Улльмарка. Если говорить о награде лучшему голкиперу, то думаю, возьмет кто-то из наших ребят. Наши вратари в НХЛ тоже провели хороший сезон. Их сухие матчи и сейвы лучшее тому подтверждение», — приводит слова Брызгалова Legalbet.

В плей-офф НХЛ сыграют Андрей Василевский («Тампа»), Илья Сорокин («Айлендерс»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Александр Георгиев («Колорадо»), Илья Самсонов («Торонто»), а также Сергей Бобровский («Флорида»).